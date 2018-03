La justícia espanyola allarga la causa per rebel·lió per justificar el procés judicial a Europa

1 de març de 2018, 23.00 h

Estrasburg deu preparar-se per a juís contra personatges que han atacat prevaricadorament els drets humans. Quan aquests siguen davant un jutge decent, honrat i, si és possible, europeu serà el senyal que la democràcia torna. Les misèries del franquisme evidenciat per una injustícia malalta i prevaricadora. Turquia ja és un alumne de borbònia, sempre ho ha sigut. Cal no oblidar que l'obligat compliment, no és excusa, per a fer el mal que estan fent a la societat.