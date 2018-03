[Vídeo] Brutal pallissa d'un policia urbà de Lleida a un home dins un bar

Els fets van passar el dimecres a la nit a un bar de Lleida, concretament al carrer Comtes d'Urgell. S'hi pot veure l'agent colpejar un home que es troba al terra indefens i protegint-se com pot. Segons ha narrat el diari ElSegre, fonts municipals han explicat que es tracta de la part final d'una actuació policial en un establiment després que els joves increpessin i insultessin els agents.

Veïns de la zona havien avisat a la Urbana perquè uns joves estaven molestant. Els agents es van trobar un grup de persones, la majoria dels quals va marxar amb l'arribada de la policia. Segons fonts municipals, tal com explica el diari citat, dos dels joves, que tenen antecedents policials, en ser requerits per identificar-se van insultar i agredir els agents, que van respondre a l'agressió. Tant els dos agents de la urbana com els dos joves implicats han presentat denúncia per lesions i el jutge haurà de decidir si hi ha motius per actuar judicialment.