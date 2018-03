El republicanisme tanca l'etapa dels simbolismes

Última actualització Divendres, 2 de març de 2018 05:00 h

La resolució aprovada pel Parlament per reafirmar la legitimitat i el referèndum de l'1-O marca un punt i a part

ANÀLISI - @JoanSole_ | Si alguna cosa va deixar clara la legislatura anterior és que amb el simbolisme no es fa República. Els dies històrics i les jugades magistrals no tenen lloc en aquesta nova etapa política marcada pels presos polítics i el Govern a l'exili. | Si alguna cosa va deixar clara la legislatura anterior és que amb el simbolisme no es fa República. Els dies històrics i les jugades magistrals no tenen lloc en aquesta nova etapa política marcada pels presos polítics i el Govern a l'exili.

Ahir el Parlament va reafirmar la legitimitat de Carles Puigdemont i el referèndum, molt bé. Però això no s'ha traduït en cap investidura ni amb l'aplicació dels resultats de la votació de l'1-O. Enèsim capítol simbòlic, i tot apunta que és dels últims. El moviment del president legítim per desencallar la investidura marca un precedent que no deixa de ser incòmode. Cedir la investidura a Jordi Sànchez esperona l'Estat a encetar una nova discursiva, "no pot ser president qui és a la presó". Una afirmació que es veurà acompanya, més endavant, per la de "no pot presidir qui està implicat en una causa judicial" o, "no pot liderar l'executiu qui té en el seu programa electoral o ha afirmat qui vol una República catalana".

Sigui com sigui, la política catalana obre una nova etapa marcada per tres figures, l'Espai lliure de Brussel·les, el Consell de la República i l'Assemblea de Representants de la República. Conceptes que malauradament fan pensar en el simbolisme erràtic de la legislatura anterior, fet que emplaça el Govern legítim i l'executiu a dotar tots els actors de poder real.

Potser ahir el republicanisme va dir adéu als simbolismes, i hauria. El record dels fets d'octubre fan imperatiu que mai es tornin a recuperar. La foto i el discurs han de donar pas als fets, perquè si per alguna cosa el republicanisme ha assolit els dos milions de vots, és perquè el processisme, durant una breu però intensa etapa, va assolir un rol secundari.