Puigdemont obre camí a la ''legitimació de la República'' i porta a l'ONU les vergonyes de l'Estat

govern de l’interior i la societat catalana"- servirà per "culminar el procés constituent" i "la internacionalització del nou cas dels catalans". "S’obre un nou temps en què defensarem activament els nostres drets, que emprendren una ofensiva política i jurídica internacional perquè l’Estat espanyol no pugui continuar trepitjant els nostres drets col·lectius i individuals", ha dit.



Puigdemont denuncia Espanya davant l'ONU

Segons ha anunciat Puigdemont, la seva formació (JxCat) proposarà el número dos de la seva llista el 21-D, Jordi Sànchez, empresonat per la justícia espanyola. "Ateses les circumstàncies, aquesta és la manera perquè es pugui acordar un nou Govern el més ràpid possible, d’acord amb la voluntat del poble de Catalunya que les nostres institucions continuïn governades per l’independentisme i no per l’autoritarisme del 155", ha explicat per justificar la seva decisió amb el fet que "Madrid no tindrà cap excusa per continuar la seva política d’ocupació". Amb tot, ha advertit que "aquesta decisió no garanteix completament la restauració de la nostra autonomia" però " ens donarà la llibertat de poder emprendre la propera fase del camí cap a la independència i el desplegament de la república catalana"."És per això que, en paral·lel a aquesta decisió, ratifico la meva ferma voluntat de mantenir la legitimitat de la república votada pels ciutadans l'1 d'octubre i ratificada pel Parlament de Catalunya el 27 del mateix mes, i treballar, mentre pugui gaudir de llibertat, per fer-la possible", ha sentenciat. I ha informat que en els propers dies convocarà els membres del Parlament a una "reunió solemne per poder impulsar la nova etapa i establir el Consell per la República". El Consell de la República -"en estreta col·laboració amb el