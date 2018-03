Juristes avisen el Gobierno: ''legalment Sànchez pot ser proclamat candidat''

Última actualització Divendres, 2 de març de 2018 09:40 h

El jutge Llarena ha de decidir si permet a l'expresident de l'ANC que surti de la presó per presentar-se a la investidura

Redacció | La Moncloa insisteix a assegurar que Jordi Sànchez no pot ser candidat a la presidència de la Generalitat. "Catalunya necessita tenir tan aviat com sigui possible un president de la Generalitat en condicions de governar aquesta comunitat i atendre degudament la gestió dels afers que interessen els ciutadans", ha reblat el Gobierno després de conèixer la decisió de Puigdemont. Diversos juristes han contradit l'executiu de Rajoy i avisen Llarena que podria incórrer en un delicte de prevaricació si impedeix la investidura de Sànchez.

La magistrada de l'Audiència de Barcelona, Montserrat Comas, ha afirmat aquest matí en declaracions a Rac1 que Sànchez pot ser proclamar candidat perquè, malgrat estar en presó provisional, gaudeix de presumpció d'innocència.



La també portaveu de Jutges per la Democràcia ha explicat que legalment no hi ha "cap incompatibilitat per ser proclamat candidat". I puntualitza: "una qüestió diferent és si és encertat des del punt de vista polític i jurídic perquè té limitades les seves possibilitats per poder exercir una presidència".



D'altra banda, el catedràtic de Dret Constitucional, Javier Pérez Royo, va afirmar en un article a El Diario.es que si el jutge Pablo Llarena no permet a Jordi Sànchez presentar-se a la investidura com a diputat podria incórrer en un delicte de prevaricació. "Impedir l'exercici del dret de sufragi actiu o passiu sense sentència judicial ferma és el més greu delicte de prevaricació que es pot cometre en democràcia. És un delicte de prevaricació contra la democràcia de manera directa", va sentenciar.



Ara, el jutge Llarena ha de decidir si permet a Jordi Sànchez que surti de la presó per presentar-se a la investidura. El jutge ha declarat la causa contra els líders independentistes "complexa" perquè necessita més temps.

