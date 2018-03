Puigdemont admet que el 10-O va ser un ''error'' no implementar la República

Última actualització Divendres, 2 de març de 2018 09:45 h

"Prometien que si no votàvem la proclamació de la República, s'obriria una finestra de diàleg perquè s'havia entès el referèndum", exposa

Redacció | Carles Puigdemont ha afirmat des de Brussel·les que el 10-O va ser un "error" no implementar la República. Així ho ha assegurat en una entrevista a RAC1 després de fer aquest dijous un pas endavant i que es produís la restitució simbòlica del Parlament.

Vaig escoltar molta gent i molts d'ells parlaven directament amb el govern espanyol", ha comentat. "Prometien que si no votàvem la proclamació de la República, s'obriria una finestra de diàleg perquè s'havia entès el referèndum".

"Però és evident que Espanya no compleix mai amb les seves promeses". Puigdemont ha detallat que el Gobierno va actuar "amb frivolitat màxima". "Em vaig equivocar no implementant la República en aquell moment".

Puigdemont ha recordat que les "conseqüències d'avui són duríssimes". "Crec que hauríem pogut defensar molt bé la posició a Europa. Europa és un espai dirigit pels bancs dels encàrrecs dels Estats".

"Mai no hem dit que hi hauria un sol estat que ens reconegués", ha exposat Puigdemont sorprès. "Europa però no pot mostrar-se indiferent davant de les violacions dels drets humans i tampoc no pot tenir vares de mesurar diferents entre Polònia i Espanya". I ha afegit que "a casa seva Europa permet que es trepitgin els drets".