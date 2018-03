Puigdemont, sobre Rubalcaba: ''Disposat a pagar el que sigui per no fer-me president''

Última actualització Divendres, 2 de març de 2018 11:00 h

El líder de JxCAT assegura que "Rubalcaba és una persona sinistra que fa amenaces"

Redacció | Després de fer un pas endavant, Carles Puigdemont ha assegurat que el 10-O va ser un "error" no implementar la República.

En una entrevista a RAC1, el president legítim, preguntat pel paper de Miquel Iceta durant les hores prèvies de la jornada frenètica del 10 d'octubre ha exposat que "el paper que va tenir Iceta l'haurà d'explicar ell". "De Moncloa a Zarzuela, PSOE o Rubalcaba".

Puigdemont ha afirmat que "Rubalcaba té l'ànima més negra que el carbó, és una persona sinistra que fa amenaces". A més a més, el líder de JxCAT ha assegurat que amb tot el que ha fet fins ara se n'hauria d'haver demanat la seva compareixença. Tal com recorda Puigdemont, "Rubalcaba ha dit que estan disposats a pagar el preu que sigui per no fer-me president".

D'acord amb aquestes paraules, el líder de JxCAT ha ressaltat irònicament que "és vàlid trepitjar l'Estat de dret i organitzar quadrilles perquè s'aturi l'estat de dret".

