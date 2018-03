Colau compra el discurs dels repressors

Última actualització Divendres, 2 de març de 2018 10:30 h

Creu que un govern amb Sànchez no serà efectiu i allargarà el 155

Redacció | L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no s'ha mostrat sorpresa per la renuncia provisional de Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat perquè "tothom ho sabia", però ha lamentat que els partits independentistes, proposant Jordi Sànchez com a nou candidat, "estan allargant el 155 i una situació de manca de govern" que es fa insostenible. Amb tot, l'alcaldessa compra el discurs dels repressors, tal com ha afirmat Puigdemont aquest matí a Rac1.

En una entrevista a Els Matins de TV3, l'alcaldessa no ha posat en dubte la "legitimitat" de Sànchez "perquè ha estat escollit i investit diputat", però també ha recordat que l'estat espanyol, amb els seus "tics autoritaris", farà tot el possible per impedir que sigui el pròxim president de la Generalitat."Més enllà del debat de la legitimitat hem de fer que l'actual situació no s'allargui més i fer propostes efectives, concretes i realitzables quan abans millor per recuperar l'autogovern", ha sentenciat Colau.Sobre la creació del Consell de la República, Colau ha insistit que no hi poden haver organismes paral·lels al Parlament escollit i que l'única fórmula passa per constituir "un govern presencial i transparent"