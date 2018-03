ERC defensa que Junqueras hauria de ser el candidat a la presidència

Última actualització Divendres, 2 de març de 2018 11:30 h

El portaveu del partit assegura que Jordi Sánchez és només "la proposta de JxCAT"

Redacció | El debat de la investidura continua obert. El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha explicat aquest divendres, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, que la qüestió de la presidència de la Generalitat encara no està tancada del tot, malgrat l'anunci de Carles Puigdemont de retirar la seva candidatura i proposar el seu número dos, Jordi Sánchez, ara empresonat a Soto del Real.

De fet, Sabrià ha comentat que amb la proposta de Puigdemont "es trenca una línia molt defensada per JxCat com la del Govern legítim". "A qui li correspondria legítimament ser candidat és a Oriol Junqueras", ha etzibat en comentar la teoria de la restitució del Govern "legítim" i recordant que el vicepresident d'aquell executiu era, justament, el líder d'ERC i ara pres a Estremera.

Per al portaveu d'ERC, "la proposta de Puigdemont va ser una altra" i, tot i que manifesta "la voluntat d'Esquerra d'arribar a acords", admet que "encara hi ha reunions i qüestions pendents i queden uns dies de feina".



Només "la proposta de JxCAT"

De fet, Sabrià reconeix que a hores d'ara, el nom de Jordi Sánchez és només "la proposta de JxCAT". "És cert que no tenim l'acord tancat", ha assegurat, tot i congratular-se que, amb el pas de Puigdemont, es dóna "un pas important per començar a tenir un Govern efectiu".



A més, el portaveu d'Esquerra ha recordat que la investidura no depèn només de JxCat i els republicans i que també la CUP té coses a dir. "No em consta que estigui tancat a tres bandes. Avui continuaran totes les feines i treballs per desencallar i trobar la solució a tots els temes", ha sentenciat.

Unes diferències més que evidents

Les diferències entre JxCAT i ERC s'han fet evidents aquest dijous al Parlament durant la votació d'un dels punts de la proposta de resolució dels Comuns.

El primer punt de la resolució es referia al fet que la funció de representació del Parlament "no pot ser substituïda per altres organismes". Fet que s'ha interpretat com una al·lusió a la proposta de crear un 'Espai Lliure de Brussel·les', format per un Consell de la República, presidit per Carles Puigdemont, i també una Assemblea de Representants.

Esquerra ha votat a favor de la proposta, Junts per Catalunya s'ha abstingut. Per la seva banda, la CUP hi ha votat en contra. Fonts d'ERC asseguren que hi han votat a favor perquè consideren que la Generalitat s'ha de governar des de Catalunya.

