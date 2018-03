Admeten a tràmit la querella de l'home que va perdre un ull l'1-O

Última actualització Divendres, 2 de març de 2018 12:00 h

La defensa de la víctima ho considera un pas "molt positiu" per a la identificació de l'autor del tret

Redacció | El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha admès a tràmit la querella contra la policia espanyola per un suposat delicte de lesions interposada el 14 de novembre passat per Roger Español, l'home que va perdre un ull per una bala de goma l'1-O.

La defensa de Roger Español dirigeix la denúncia contra tres agents del cos policial, l'autor material del tret, que encara no està identificat, i dos comandaments que se sap que eren allà, un inspector i un sotsinspector.



Des del Centre Iridia, que porta la defensa d'Español, es fa una valoració "molt positiva" de la decisió del jutjat perquè "és un pas més" per a la identificació dels autors i per a l'esclariment dels fets.



Español va presentar la querella que ara ha estat admesa a tràmit el 14 de novembre. Segons les imatges recopilades, la bala va ser disparada per un escopeter de la policia espanyola a uns 15 metres de distància d'on era ell i en inclinació plana, cosa prohibida per alguns protocols policials.

Per això, els querellants demanen responsabilitats penals per a l'escopeter i per a dos comandaments sobre el terreny, i responsabilitats polítiques que podrien arribar al Congrés de Diputats. Español vol ser l'últim ferit per pilota de goma a l'Estat i per això vol que es prohibeixin aquests projectils, tal com es va fer a Catalunya el 2014.

