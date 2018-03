Albiol es vanta que l'Estat hagi censurat la investidura de Puigdemont

Última actualització Divendres, 2 de març de 2018 13:30 h

El líder popular celebra que gràcies a les institucions el republicanisme presenta un altre candidat

@JoanSole_ | Les celebracions de l'unionisme pel pas de Puigdemont no s'han fet esperar, els comptes oficials del Partit Popular, igual que els seus membres, han fet visible la seva satisfacció pel fet que el candidat a la presidència ja no és el president legítim.

El líder de PPC, Xavier García Albiol, als faristols del Parlament

El president del Partit Popular Català, Xavier García Albiol, ha celebrat en una roda de premsa al Parlament de Catalunya que gràcies a la censura de l'Estat el president legítim ja no podrà liderar l'executiu català: "Si Puigdemont no es pot presentar al debat d'investidura és gràcies a la fermesa de les institucions democràtiques del nostre país".Albiol, lluny de mirar de frenar la bel·ligerància de l'Estat contra el republicanisme, ha fet seva la nova tesi del Partit Popular contra Jordi Sànchez perquè tampoc pugui figurar com a candidat a la presidència: "Apostar per la candidatura de Jordi Sánchez és seguir instal·lats en el conflicte contra l'Estat i seguir coaccionant a una part de la societat".