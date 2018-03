Així defineix Espanya un article d'Euronews

Última actualització Divendres, 2 de març de 2018 13:00 h

El text assegura que "és una bomba de rellotgeria per Europa"

Redacció | El canal de notícies europeu Euronews recull un article de l'economista holandès Vincent Werner on s'argumenten les 5 raons per les quals Espanya "és una bomba de rellotgeria per Europa".

L'article destaca l'atur juvenil com un dels principals problemes. Recull "l'OCDE que el percentatge de joves que no estudien ni treballen és del 26%". Assegura que "durant anys, la gent ha estat parlant d'ells però ningú sembla parlar amb ells. Les seves carreres professionals tendeixen a passar del subsidi de desocupació al subsidi de desocupació".

També comenta que un altre problema és la burocràcia. "Just abans de la introducció de l'euro, el nombre d'empreses públiques a Espanya es va triplicar. Aquestes organitzacions improductives donen feina a milers i milers de persones, costen enormes sumes de diners i obstaculitzen la transparència". A més a més, detalla que "moltes d'aquestes empreses també van ser responsables de gran part del deute que va paralitzar Espanya".



Manca de diàleg

Un altre problema que recull l'article són els serveis policials. "A Espanya hi ha més de 15 serveis policials regionals i nacionals i no són eficaços per compartir informació. Els retards en l'intercanvi d'informació sobre les cèl·lules terroristes, per exemple, entre la Guàrdia Civil i les forces policials catalanes (els Mossos d'Esquadra) poden tenir conseqüències devastadores i posar en perill la vida dels ciutadans de la UE".

L'autor també es fixa amb el poder judicial. "El govern espanyol i l'aparell judicial estan entrellaçats. Com a resultat, les sentències dictades pels jutges poden ser fàcilment revocades al Tribunal Suprem per protegir els principals polítics i els seus amics. Hi ha nombrosos exemples d'aquesta pràctica".

I per acabar, també assenyala la manca de diàleg polític. Constata la incapacitat del govern espanyol per negociar el procés català.

