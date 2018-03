Òmnium recorda els quatre mesos a la presó de Junqueras i Forn

"Quatre mesos de grisor que han d'acabar ja", ha exigit l'entitat tot recordant que el president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez fa 137 dies que són al centre penitenciari de Soto del Real. "Tots ells estan empresonats injustament de forma preventiva", ha reblat.L'entitat s'ha dirigit a tots quatre amb aquest missatge: "No esteu sols". "No ens cansarem de reclamar la vostra llibertat", ha reiterat Òmnium.

Avui fa 4 mesos que @Junqueras i @quimforn són a la presó. 4 mesos de grisor que han d'acabar ja. També fa 137 dies que @jcuixart i @jordisanchezp són a Soto del Real. Tots ells empresonats injustament de forma preventiva. Oriol, Quim, Jordis: no esteu sols! pic.twitter.com/ebXe7GnBi1

#1 bejota bcn bcn 2 de març de 2018, 15.47 h Donnay, el mayor concesionario de Ford, se va de Cataluña.

Automoció 2000 tiene 20 años de vida. En este tiempo ha devenido el mayor distribuidor de las marcas Ford, Land Rover y Jaguar en Cataluña. Cada año vende más de mil automóviles.





N.B. COM AL QUEBEC D'ON VAN MARXÁ LES EMPRESES I BNCS.

