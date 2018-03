[Vídeo] Puigdemont va avançar al directe!cat l'error de no proclamar la independència 10-O

Puigdemont reflexionava: "ja explicaran amb el temps si algú va enganyar, si van jugar o algú els va enganyar a ells [...] però el que està clar és que nosaltres sempre hem actuat en el marc de la màxima responsabilitat que tenim com a governants d'un país i també com a part integrant de la Unió Europea".

En referència a les pressions internacionals i també de dins de l'Estat, Puigdemont va acabar reconeixent que les promeses no es van materialitzar: "Una setmana després, estàvem pitjor".

Carles Puigdemont va explicar que abans del 10 d'octubre, "haver-hi moltes trucades. Va haver-hi moltes línies de contacte amb molta gent en les que era evident, per diverses fonts i canals, que si no es materialitzava la declaració d'independència, s'obririen les negociacions polítiques perquè haurien entès el missatge de l'1 d'octubre".

