Aquesta és la demanda que ha presentat Puigdemont a l'ONU

David Tabarnopolis països marranils espanyolats de taverna Tabarnopolis països marranils espanyolats de taverna

2 de març de 2018, 15.39 h

#1 Mal? quin mal? votar per tu és un mal? covards dius? parla per el tal M.Rajoy que no te collons de fer front a un tema polític usant la política sinó que s'amaga sota les togues del magistrats, jutges i fiscals afins a la ideología unionista.



El que ha fet Carles Puigdemont, mal et pesi, és enfocar el procés a nivel no només europeu sinó internacional, és a dir denunciar que espaya està vulnerant drets basics i elementals dignes d'una democràcia.



