La Taula del Tercer Sector urgeix a reactivar les polítiques socials aturades pel 155

Última actualització Divendres, 2 de març de 2018 16:00 h

L'entitat demana al president del Parlament, Roger Torrent, la priorització de l'agenda social aquesta legislatura

Redacció| La Taula del Tercer Sector adverteix que amb l'aplicació de l'article 155, moltes entitats treballen ''amb incertesa'' perquè per exemple, alguns aspectes com ara les subvencions, estan completament aturats, i per tant, els programes es tiren endavant sense saber si hi haurà finançament o no, un cop hi hagi govern a Catalunya. Aquesta és una de les preocupacions que la presidenta de la Taula, Francina Alsina, ha traslladat al president del Parlament, Roger Torrent, aquest divendres.

Alsina ha manifestat la necessitat ''d'aixecar el 155'' perquè actualment ''ningú no es pot comprometre'' i prioritzar, aquesta legislatura, ''l'agenda social'' per a les ''prioritats de primera acció''. Pel que fa a les afectacions de l'aplicació de l'article, Alsina ha recordat que en el marc actual ''no se signa res'' i per tant, només es pot seguir treballant amb el que ja està firmat. Torrent no ha posat sobre la taula cap possible calendari, però ha explicat en una atenció als mitjans de comunicació que la formació de Govern no es retardaria.

Alsina ha explicat també que s'ha demanat agilitzar tots els tràmits que han quedat per completar amb la suspensió de l'autogovern a mans de Mariano Rajoy, en projectes legislatius que afecten el tercer sector com poden ser el projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública, el projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació o el projecte de llei de contractes de serveis a les persones, que van quedar a mitges amb l'anterior Govern i que ara es poden retardar molt si s'han de tornar a completar tots els tràmits previstos.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, acompanyada d'altres membres de la Junta, ha demanat a Torrent facilitar que anualment se celebri un ple monogràfic sobre la pobresa, i convertir en legislativa la comissió d'infància, perquè pugui legislar en temes com ara els menors no acompanyats que arriben a Catalunya.