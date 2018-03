Hasél carrega contra els ''jutges feixistes'' que el protegirien ''si hagués dit que catalans mereixen bombes''

Si el Tribunal Suprem confirma la sentència, Hasél haurà d'ingressar a presó perquè ja va ser condemnat el 2014 a dos anys de presó per enaltiment del terrorisme.

Me han condenado a 2 años y otro de pena-multa, es decir, 3 años. Se suman a los 2 que ya tengo por canciones contra el régimen. Pasaré 5 años preso por delitos de opinión, pero jamás claudicaré. Jamás, fascistas de mierda.

Por esta canción y otras iré preso 5 años con todo sumado. Si hubiera dicho que catalanes, inmigrantes, antifascistas u homosexuales, merecen bombas, estaría protegido por los jueces fascistas que me han condenado. https://t.co/ObZrQrg8Un

