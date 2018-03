L'extens currículum falangista d'un dels jutges que ha condemnat Hasel

Última actualització Divendres, 2 de març de 2018 18:30 h

La presidenta del tribunal que el vol enviar a presó és amiga de Cospedal i està casada amb un Guàrdia Civil

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| El raper Pablo Hasel ha conegut avui la decisió de l'Audiència Nacional de condemnar-lo a dos anys i un dia de presó pel contingut de 62 tuits i una cançó; sentència que l'ha fet esclatar contra el poder judicial espanyol titllant-lo de "feixista" i recordant els seus llaços històrics amb la dictadura i l'autoritarisme a l'Estat espanyol. I potser no va tan mal encaminat.

Ambdós magistrats mantenen una molt bona relació amb el Partit Popular, que s'evidencia en innombrables actes i actuacions.

Només cal teclejar el nom de Nicolás Poveda Peñas -un dels magistrats que el vol a presó, i que va accedir al càrrec sense necessitat d'opositar per dur més de 10 anys d'exercici professional- per descobrir que el jutge va anar a les llistes de la Falange Española pel Senat a les primeres eleccions després de la mort de Francisco Franco, el 1979. A més, va ser membre del FES (organizació falangista catòlica) mentre era estudiant de dret; així com l'expresident del Gobierno espanyol, Jose Marina Aznar. D'altra banda, diverses fonts el vinculen també amb la Unión de Trabajadores Sindicalistas (UTS), sindicat falangista.Al llarg de la seva trajectòria professional, el conservador jutge ha protagonitzat casos molt semblants al de Pablo Hasel. El 2016, per exemple, va ser l'únic magistrat que va votar en contra d'absoldre el raper Strawberry, líder del grup Def Con Dos acusat d'enaltiment al terrorisme, per diversos tuits contra la mà dreta de Franco, Luís Carrero Blanco, o el rei espanyol.La jutgessa que presideix el tribunal que ha jutjat Pablo Hasel és Concepción Espejel -Concha per a la ministra de Defensa espanyola, Maria Dolores de Cospedal, amb qui l'uneix una gran amistat- i no és la primera decisió polèmica que protagonitza. També és qui manté els joves d'Altsasu empresonats per una baralla de bar amb dos Guàrdies Civils, potser per les estretes relacions que la uneixen amb la policia espanyola: està casada amb un coronel de la Guàrdia Civil. A més, ha estat condecorada pel ministre de l'Interior amb l'Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil.