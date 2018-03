[Vídeo] Les escenes més grotesques protagonitzades per tabarnians

Última actualització Dissabte, 3 de març de 2018 05:00 h

Recull de vídeos esperpèntics i, àdhuc, repulsius

Gerard Sesé @gerardsese | Demà diumenge l'unionisme ha convocat una manifestació camuflada en l'estrafolària Tabarnia. Un concepte, una idea, que naixia amb l'únic objectiu de provocar l'independentisme i com una broma que entrava més en contradicció que no pas feia mal als republicans catalans. Tot i això, la tossuderia unionista ha aconseguit que l'unionisme que abans abraçada Ciudadanos, PP o PSOE ara es manifesti sota una bandera, la de la fictícia Tabarnia.

Com que tot això se'ls ha anat de les mans a Joan López Alegre i Albert Boadella, us fem un recull dels vídeos més esperpèntics i grotescos que demostren el tarannà tabarnià. Alguns vídeos poden ferir sensibilitats.

Aquí podem observar un dels vídeos més virals d'un ciutadà tabarnès. Si algú li fa trontollar els febles arguments sobre Tabarnia, el seu mètode per a convèncer-lo és, directament, amb una navalla:

¿Pero "Tabarnia" no está en Cataluña?

Viendo a este "Tabarniano" con su navaja, parece que está en Albacete. pic.twitter.com/IfkiINqV3p — kanouted10s (@kanouted10S) 27 de febrer de 2018

Aquí podem observar el nivell d'un matrimoni que es grava durant una nit arrencant llacets grocs del carrer per a deixar-lo "como Dios manda":

El CQT (Comando Quitalazos Tabarnés) hoy nos deleita con un nuevo refrán.



"Cuando al tonto le da por algo, tonto se queda"



Dentro vídeo #FelizFinde pic.twitter.com/rv2MmxPl0S — El Protestófono (@elprotestofono) 2 de març de 2018

Aquí, podem veure com unes ciutadanes tabarnianes demostren el seu do de paraula a l'hora de defensar els seus arguments. Això sí, també hi ha temps per un ball final:

Las mujeres de Tabarnia: sofisticadas, cultas, elegantes, distinguidas y guapas.



Hay que verlo: pic.twitter.com/LgaAOCejif — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 28 de febrer de 2018

També s'han fet famosos l'esgarrifosa parella del "a tipo fijo" que no han parat de fer proclames amb vídeos horripilants a favor de Tabarnia. Fins i tot, l'home s'ha tatuat la bandera al pit:



Desde que vi este video no paro de pensar que el movimiento de Tabarnia es naranja, como mi hipoteca a tipo fijo pic.twitter.com/Uqs4N4Btyg — Jessica Fillol (@JessicaFillol) 10 de febrer de 2018

Una aspirant a regnar Tabarnia és aquesta noia que descriu els independentistes com "endogàmics" i que els seus pares són cosins:

La candidata al Premio Nobel de Zoropina haciendo periodismo de primera calidad para Tabarnia: pic.twitter.com/uIrOv6TGWf — Bernat Castro (@Berlustinho) 28 de febrer de 2018

El que no deu saber aquesta noia és que un dels periodistes que s'ha passejat per un bon grapat de mitjans espanyols parlar de Tabarnia és Jaume Vives Vives, que com ell mateix explica, els seus pares són cosins:





