[Vídeo] Boadella es cura en salut per si la manifestació de Tabarnia és un fracàs

Última actualització Divendres, 2 de març de 2018 19:00 h

"Ens va bé si veniu com si no veniu"

Gerard Sesé @gerardsese | Albert Boadella, ajudat per l'unionisme més radical i recalcitrant, ha portat la seva bufonada a l'extrem i Tabarnia ha convocat una manifestació a Barcelona per aquest diumenge. Una concentració que no deixa de ser una trobada unionista que pretén provocar els independentismes. Serà una manifestació més on darrere hi ha la mà l'espanyolisme català.

L'actor i dramaturg català, que no va pair gens bé que el pujolisme no li donés la direcció del Teatre Nacional de Catalunya (en favor de Josep Maria Flotats) i, com a ressentiment personal, va abraçar l'espanyolisme més caspós, ha presentat un vídeo on explica a quina hora i on es reuniran els tabarnians per a fer la seva manifestació el proper diumenge a Barcelona.

Però Boadella, conscient que pot esdevenir un ridícul d'assistència, s'ha curat en salut i al vídeo recorda que "Tabarnia és un país de llibertat, així que, si veniu, estarem contents i si no veniu, també". Si l'assistència no és l'esperada, sempre podrà dir que era una simple bufonada per a provocar l'independentisme.





















M'encanta com el bufón del Reino de EspaÑa es cura en salut per si la manifestació de diumenge és un fracàs: "si veniu bé, sinó, també" xD (+info: https://t.co/f0msYF84CZ) pic.twitter.com/73y3K8st2v — Gerard Sesé (@gerardsese) 2 de març de 2018

