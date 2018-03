[Àudio] Arrimadas s'enerva amb un periodista francès que entén Tabàrnia com un moviment de suport a Ciutadans

Arrimadas ha renegat públicament del moviment -sorgit dels entorns de C's i que recolzen molts dels seus votants- quan el presentador l'ha comparat amb el Tea Party als Estats Units o el Manif pour tous a França. La presidenta de la formació taronja al Parlament ha negat rotundament que el seu partit doni suport polític a Tabàrnia."Nosaltres no donem suport a la tesi de Tabàrnia, ni al moviment de Tabàrnia, en el sentit que s'ha d'independitzar de la resta de Catalunya. El que hem dit públicament és que és una broma argumental", ha indicat, després que el periodista francès donés crèdit real a la idea; segurament influit pel tractament que n'ha fet la majoria de mitjans espanyols.Arrimadas s'ha volgut allunyar de tal manera de Tabàrnia que fins i tot ha hagut de matisar tuits propis en suport del moviment i ha dit que desconeixia que haguessin convocat una manifestació diumenge passat a favor de Felip VI.

Arrimadas s'enerva amb un periodista francès que entén Tabàrnia com un moviment de suport a Ciutadans pic.twitter.com/CQDPsuDg76

