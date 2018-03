La premsa es fixa en el xoc entre ERC i JxCat per la candidatura de Sànchez

Última actualització Dissabte, 3 de març de 2018 10:00 h

La premsa catalana també informa sobre la sortida de Millet de la presó després de només 25 dies

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Diversitat de portades a la premsa d'aquest dissabte.

Les portades de la premsa espanyola es fixen en el xoc entre ERC i JxCat per la candidatura de Jordi Sànchez a president de la Generalitat després que Carles Puigdemont hagi decidit fer un pas al costat "temporalment" per desbloquejar la situació política. D'altra banda, pel que fa a altres temes polítics, apunten a l'obsessió del Gobierno sobre com es finança l'exili del president.Pel que fa a la premsa catalana, se centra també en les reaccions a la nova situació política de cara a la formació de Govern i en la denúncia interposada per Carles Puigdemont davant l'ONU contra l'Estat espanyol per vulneració de drets humans. A més, també es fixa en la sortida de Fèlix Millet de la presó després de passar-hi només 25 dies.