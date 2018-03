Sabrià apunta a Junqueras com a candidat d'ERC únicament en clau negociadora

Ahir mateix, Sabrià va dir a Catalunya Ràdio que la proposta de Jordi Sànchez com a candidat no anava en la línia del govern legítim defensada pels partits independentistes per restituir Carles Puigdemont com a president i va reivindicar Junqueras com a candidat a la presidència per davant de Sànchez, ja que el republicà sí que havia format part del Govern abans del 155.



Amb tot, les declaracions d'avui deixen entreveure que els republicans haurien apuntat Junqueras com a candidat únicament en clau negociadora. Ara, ha dit Sabrià que la candidatura de Sànchez no és un impediment per ERC.



A més, Sabrià ha assegurat que les converses entre ERC, JxCat i la CUP estan a punt de l'acord. "Pensem que serà molt aviat que podrem explicar-ho a tothom", ha afirmat i ha insistit que la investidura i el programa de govern es tancaran segurament durant les "pròximes hores".