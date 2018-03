Puigdemont, al 'The Guardian': ''Felip VI es va posar un vestit civil però va fer un discurs militar''

Puigdemont també ha explicat a un dels principals diaris britànics els motius pels quals va suspendre la declaració d'independència en la sessió del Parlament del 10 d'octubre. Segons ell, diversos diplomàtics de diferents països li van dir que d'aquesta manera s'encoratgeria un procés de diàleg. "Aquesta va ser una declaració enganyosa de l'estat espanyol però només ho vaig saber després. Prefereixo el diàleg, per això vaig suspendre la nostra declaració durant diverses setmanes", ha afegit.

D'altra banda, Puigdemont ha acusat el govern de Rajoy d'actuar de "mala fe" i ha reiterat que hauria d'haver declarat la independència abans. El líder de JxCat, que aquesta setmana ha renunciat a ser candidat a la presidència de la Generalitat i ha proposat a Jordi Sànchez, ha criticat contundentment el paper de Felip VI en els últims mesos. Segons Puigdemont, el Rei ha actuat fora de la Constitució i fora del paper d'àrbitre que, segons ell, hauria de tenir com a monarca. "El Rei ha exclòs els milions de catalans que han votat a favor de la independència", ha reblat.

