Cuixart demana al secretari general de CCOO unitat en les ''lluites compartides''

Última actualització Dissabte, 3 de març de 2018 13:45 h

S'insten a trobar els "punts de trobada" del catalanisme "transversal" i "popular"

Redacció| El president d'Òmnium Cultural empresonat per la justícia espanyola, Jordi Cuixart, s'ha adreçat per carta al secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, després que ell li escrivís el passat febrer. Pacheco havia instat Cuixart a treballar plegats en "la construcció d'un país on el catalanisme popular, el respecte a la pluralitat i l'aposta ferma per la integració de les diversitats" fossin un "punt de trobada" de les "lluites compartides".

En la seva missiva, que va enviar des de Soto del Real el passat 21 de febrer, Cuixart escriu: "sempre hem buscat els punts de consens i crec que coincidiràs amb mi que aquest objectiu és un dels principals llegats que ens van deixar dos dels nostres predecessors: l'inesgotable Joan Carles Gallego i l'enyorada Muriel Casals." A més, el president d'Òmnium recorda a Pachecho la "sintonia evident" entre ells, i la coincidència en "la necessitat de mantenir ponts de diàleg permanent amb diferents actors del catalanisme transversal, aprofitar la química existent per pensar junts en el mig termini, amb tranquil·litat".



I és que -segons apunta Cuixart- Òmnium i CCOO han col·laborat en diverses ocasions, com en la Taula per la Democràcia durant l'organització de la vaga del 3 d'octubre com a resposta a la repressió de l'Estat durant el referèndum de l'1-O. En aquest sentit, el secretari general de CCOO Catalunya havia recordat a Cuixart en la seva carta la importància de potenciar els "valors que ens han apropat col·lectivament", per "evitar una esquetxa insalvable en la societat".



Cuixart acaba la carta contestant-li que "avui que la democràcia està en risc, saber-nos junts en la lluita compartida per un país més just fa més lleugera la meva privació de llibertat". Cuixart es mostra optimista assegurant que la societat "sabrà superar l'actual retrocés democràtic que vivim".