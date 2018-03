Última actualització Dissabte, 3 de març de 2018 16:15 h

Presenten un escandalós muntatge sobre les declaracions de l'entrenador

Redacció| La batalla d'Antena3 -en general, del grup Planeta- contra l'independentisme no entén de límits: el departament d'Esports dels informatius de la cadena ha utilitzat el seu espai per arremetre contra Pep Guardiola i la seva defensa dels presos polítics de la manera més escandalosa.

[Vídeo] El maliciós vídeo dels Esports d'Antena3 contra la defensa de Guardiola als presos polítics pic.twitter.com/HVdLNclaO1 — directevideos (@directevideos) 3 de març de 2018

Els presentadors Manu Sánchez i Rocío Martínez han presentat un maliciós muntatge sobre les declaracions de l'entrenador en que deia que portava el llaç groc a la solapa com a símbol de solidaritat als presos polítics; així com ho ha fet en altres ocasions en solidaritat amb la lluita contra el càncer de pit amb el llaç rosa o amb la batalla contra la SIDA amb el llaç vermell. Al contrari del que volen donar a entendre als informatius, Guardiola no compara patir càncer i l'existència de presos polítics, sinó que reivindica que cadascú es pugui solidaritzar amb la causa que consideri.En canvi, des d'Antena3 van pensar que el millor per introduir la roda de premsa de Guardiola amb el Manchester City era un vídeo de Tabarnia on es veu un llaç rosa i s'escolta una veu que diu "Yo quiero que miles de mujeres se salven. Tú sin embargo lo llevas [el llaç groc] para que unos locos que están en la cárcel salgan y nos lleven a la guerra". I segueixen els informatius amb una entrevista malintencionada a la presidenta d'una associació de pacients amb càncer que afirma que "La enfermedad no la eliges". Potser és que la presó sense judici per idees polítiques si.