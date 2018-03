La CUP no fa costat a JxCat i ERC per investir Sànchez i els acusa de voler tornar a l'autonomisme

Última actualització Dissabte, 3 de març de 2018 14:45 h

També rebutja cedir dos vots a Puigdemont i Comín perquè l'exlíder de l'ANC sigui president de la Generalitat

Redacció| La CUP ha decidit avui no donar suport a la candidatura de Jordi Sànchez com a president de la Generalitat. El seu Consell Polític ha traslladat als quatre diputats de la formació el mandat d'abstenir-se en la votació, cosa que significa que la candidatura de l'exlíder de l'ANC queda en minoria tot i el suport de JxCat i d’ERC. Sergi Sabrià, portaveu d'ERC, ha dit aquest matí que els republicans tendirien la mà a Sànchez si aquest rebia l'aval de la CUP.

La militància cupaire s'ha distanciat de JxCat i ERC en criticar que la seva proposta suposa "la submissió total a la legalitat espanyola". En aquest sentit, el diputat Vidal Aragonés ha assegurat que no entraran en cap negociació que suposi tornar a l'autonomisme: "Ni 155, ni 135 ni autonomisme", ha dit.

A més, ha carregat contra ambdues formacions per no obeir el mandat de les urnes del 21-D ni del referèndum de l’1-O. "Estem en una perspectiva de construir legalitat republicana, no autonomisme. No és un tema de noms ni de persones, és un tema de projectes polítics", ha sentenciat.



Si la CUP es manté en aquesta decisió, Sànchez perdria la primera volta de votacions en no tenir el suport de la majoria absoluta de la cambra; és a dir, de 68 diputats. Tampoc superaria la segona, en que és necessària la majoria simple: JxCat i ERC sumarien 64 diputats i els vots contraris de Cs, el PSC, Catalunya en Comú-Podem i el PP serien 65. Com Carles Puigdemont i Toni Comín no podrien exercir el vot delegat (si ho fessin, Sànchez sortiria escollit, però caldria desobeir el TC), l'única via per investir Sánchez ara mateix suposaria una renúncia de Puigdemont o Comín. I és que la CUP també ha rebutjat l'opció que dos dels seus diputats assumissin el paper dels exiliats a Brussel·les i votessin a favor de la investidura de Sànchez.