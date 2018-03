El nou president de la Fundació Franco és un ex ajudant de Joan Carles I

No hi ha cap vot

En un comunicat difós per la Fundació, Chicharro explica que substituirà en el càrrec a Gonzalo Fernández Mora Varela i que ha donat el pas després de trobar-se en la reserva des de 2010. "Assumeixo el repte present amb la mirada en l'immediat futur però des del respecte al nostre passat i al que va significar l'obra d'un home com Francisco Franco, un home avui atacat amb acarnissament pels mateixos enemics als quals va derrotar en la guerra, i en la pau, i oblidat per una societat relativista que tant li deu ", escriu.

Critica a més que "avui sorgeixen normes lliberticides que pretenen esborrar la nostra història recent i tot esforç serà poc per contrarestar les ignomínies que estem patint i les que vindran". "L'actual sistema democràtic no té altra legalitat i legitimitat que la procedent del Règim de Franco i van ser els canvis socials i econòmics ocorreguts llavors els que han possibilitat el sistema polític present", afirma.

Aquesta notícia arriba la mateixa setmana en que vuit eurodiputats estan de visita a Espanya convidats per Unidos Podemos en el marc de la taula de treball per la Memòria Històrica. Després de visitar el Valle de los Caídos, on està enterrat Franco, molts han coincidit en que es tracta d'"un insult a les víctimes del franquisme" i han criticat la impunitat que existeix a l'Estat al voltant de la dictadura franquista.

Assegura sense cap mena de vergonya que el règim franquista "va treure a Espanya de la misèria", convertint-la en "la vuitena potència industrial del món". "El meu esforç principal al capdavant d'aquesta Fundació no podrà ser altre que la defensa de la veritat històrica i per descomptat, també, la propagació de les idees que van possibilitar al poble espanyol aconseguir un estat de benestar no ben comprès avui", diu.