L'Organització Mundial Contra la Tortura equipara Espanya a Sudan, Honduras o el Congo

Última actualització Dissabte, 3 de març de 2018 20:15 h

Alerta en un informe sobre "l’ús excessiu de la força contra protestes pacífiques"

Redacció| L’Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT) torna a deixar en evidència l'Estat espanyol davant el Consell de Drets Humans de l’ONU, denunciant-lo per la repressió i "l’ús excessiu de la força contra protestes pacífiques". Un informe de l'organització equipara Espanya al nivell de països com Togo, Sudan, Honduras i la República Democràtica del Congo.

"Estem preocupats també per la repressió creixent i l’estigmatització dels defensors dels drets de les persones en un bon nombre de països, com ara Mèxic, Grècia, Espanya i França, així com les lleis restrictives que impacten seriosament en els esforços de la societat civil, com per exemple a Hongria", diu l'informe.A més, l'OMCT insta a les Nacions Unides a prendre mesures per a garantir que els estats no puguin silenciar les veus d'exiliats i altres víctimes dels poders fàctics. També posa contra la paret els estats pel que fa al mal tracte que donen a migrants i refugiats.