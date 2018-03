El primer columnista acusat de delicte d'odi denuncia ''intimidació'' als periodistes

Última actualització Diumenge, 4 de març de 2018 05:00 h

Assegura que no s'arronssarà davant la deriva censuradora de l'Estat

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Jordi Galves ha obert la veda a l'Estat espanyol de periodistes acusats per delicte d'odi, que pot implicar fins a tres anys de presó. És el primer professional de la informació que -segons escriu en un article publicat ahir a 'El Nacional'- "volen castigar per publicar una opinió política i social pretextant odi".

"I és que es veu que un article meu que rebatia unes paraules d’Inés Arrimadas a propòsit de Cornellà no ha estat gaire ben acollit, precisament, per un jutge de Cornellà el qual ara m’investiga. I que m’interrogarà a Cornellà el proper divendres dia 9 de març", explica Galves. I afegeix: "m’investiga també la policia nacional que ja ha elaborat un complet dossier sobre el que dic i el que deixo de dir a Twitter, sobre el que piulo i, àdhuc, també sobre el que repiulo. No sé si segueixen els meus moviments ni si tinc punxat el telèfon. El meu article a propòsit de Cornellà tampoc no ha agradat a l’Ajuntament de Cornellà, dirigit amb mà mestra per Antonio Balmón Arévalo. Opina que mereixo ser castigat per haver escrit el que vaig escriure sobre la meravellosa ciutat de Cornellà".

Critica el periodista que se l'acusi d'un delicte d'odi "no perquè algú estigui gaire preocupat per la salvació de la meva ànima ni perquè tingui cap preocupació per la meva integritat moral"; sinó que és una "iniciativa política i no pas moral". "El que es pretén és intimidar els periodistes, retallar la capacitat de la premsa perquè no exerceixi el lliure dret a la llibertat d’expressió", assegura.Jordi Galves conclou l'article assegurant que, mentre li sigui possible, no deixarà d’escriure i no s'arronssarà davant la deriva censuradora de l'Estat. És més, anirà narrant "la crònica d’un periodista acusat d’un delicte d’odi a l’Espanya actual".