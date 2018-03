La premsa espanyola obre aquest diumenge amb entrevistes a líders unionistes

Rosa Mari Navarcles Navarcles

4 de març de 2018, 11.12 h

Quan l´ex-jutge Pallín diu que els suposats càrrecs contra els Jordis, Junqueras i Puigdemont , que no tenen cap ni peus, ho diu ben clar als quatre vents: la politització de la justícia espaÑola és total, i la manipulació que en fan va contra totes les constitucions hagudes i per haver. Tan sols espero que els culpables d´aquesta gran injustícia algun dia es vegin asseguts al banc dels acusats per delinquents socials i polítics.