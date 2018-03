Rull assegura que Puigdemont i Comín no renunciaran al seu escó per facilitar la investidura de Sànchez

4 de març de 2018, 17.53 h



#3 Benvolgut Sebastià, no siguis tan maleducadet. Jo no t'havia insultat i tu m'insultes. Em dius que no tinc intel.ligència i que sóc un unionista infiltrat. Si sabessis quin ridícul has fet als meus ulls, hauries tancat la boca quan encara hi eres a temps.



No em pendré en serio els teus insults perquè sé que quan un CONVERGENT COM TU diu que no és convergent i que vota ERC però que JuntsxCat és el millor del món, 99,99 vegades sobre cent és que és un pobre idiota que ni tan so... Llegir més