Un col·lectiu de 400 artistes denuncia un procés de ''feixistització'' a l'Estat espanyol

Carreguen contra "l'onada repressiva" de l'Estat davant qualsevol mostra de llibertat d'expressió

Redacció| Denunciar "l'onada repressiva i ideològica" que està protagonitzant el govern espanyol "davant qualsevol mostra de llibertat d'expressió que expressa un mínim caràcter dissident". Això ha volgut visibilitzar el col·lectiu 'Artistes de la República' a través de la publicació d'un manifest, on es mostren escandalitzats per casos com la condemna del raper Valtonyc, la petició de presó per a Pablo Hasél, la censura de Santiago Sierra a la Fira Arco, el segrest del llibre 'Fariña', el cas de la tuitera Cassandra Vera o l'ingrés a presó del tuiter Alfredo Remírez, entre altres. Segons 'Artistes de la República', que aglutina uns 400 creadors d'arreu del territori, aquests només són alguns dels exemples d'un "procés de feixistització de les estructures de l'Estat".

Marc Sellarès, un dels impulsors de l'entitat, ha dit que com a creadors no poden "estar de braços plegats veient com es trepitgen les normes més bàsiques dels drets humans". "Estan retrocedint 40 anys enrere fent el que els dona la gana", ha lamentat Sellarès tot subratllant que com a creadors han de ser "els primers a sortir al carrer i aturar aquestes barbaritats".

L'entitat ha criticat que a la "retallada total de llibertats, s'han de sumar la resta de presos polítics de l'Estat". "Una total persecució que contrasta notòriament amb la impunitat que els grups de feixistes organitzats tenen per agredir i atacar sense que això impliqui cap entrada en presó preventiva ni cap condemna", diu el comunicat del grup. Per això, ha subratllat que es mantindran actius per defensar els seus "drets primordials".

'Artistes de la República' va néixer fa poc més d'un mes i mig amb la voluntat de "treballar com un col·lectiu de professionals de totes les disciplines del món de la creació per poder fer front a la repressió de l'Estat amb la imaginació, que és una eina molt potent, i per ajudar a consolidar la república catalana".



Hasél, Valtònyc i Elgio reclamen solidaritat i mobilització



Ahir mateix, els rapers Pablo Hasél, Valtònyc i Elgio van fer una crida a la solidaritat ciutadana i a la 'lluita' al carrer per denunciar les condemnes a presó per les lletres de les seves cançons o comentaris a les xarxes socials. "A l'Estat no li pot sortir gratis la nostra presó", van avisar en una taula rodona organitzada a Sabadell. "La nostra llibertat, així com la vostra, depèn de si els surt més car tenir-nos a la presó que al carrer. Cal generar una resposta solidària", va insistir el lleidatà Hasél, recentment condemnat per l'Audiència Nacional a dos anys i un dia de garjola per "enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona" i a una multa de 24.300 euros. "No cal estar d'acord amb allò que diem per veure que la nostra presó és una injustícia molt greu i un atac flagrant a la llibertat d'expressió", va afegir.



"Ens ataquen a nosaltres perquè som dèbils i és una forma d'aplicar l'autocensura a altres artistes", va afirmar al seu torn el balear Valtònyc, sentenciat a tres anys i mig de presó també pels delictes "d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona". D'altra banda, Elgio, que s'enfronta a dos anys i un dia de presó juntament amb altres membres del col·lectiu de rap 'La Insurgencia', va concloure que "la nostra única salvació és la resposta social de la gent i la mobilització": "Nosaltres anirem a la presó però vosaltres tindreu por per sempre més".