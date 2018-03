Colau justifica l'immobilisme de Podem i insta a ''interpel·lar'' un socialisme ''desaparegut''

Última actualització Diumenge, 4 de març de 2018 15:00 h

A més, explica que el Gobierno hauria pressionat perquè s'anul·lessin reunions en el marc del MWC

Redacció| ''A qui hauríem d’interpel·lar tots és el Partit Socialista, que sí que està desaparegut''. Així respon l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a la pregunta sobre si és Podem "l’instrument per seduir" la part de la societat espanyola que entén que a Espanya "assistim a un retrocés democràtic i judicial". En una entrevista al diari 'ARA', Colau lamenta que quan els socialistes "han desaparegut, ha sigut per flanquejar el PP".

Sobre si "és possible recosir el país amb quatre presos polítics", l'alcaldessa preveu que "ha de ser possible"; però "no és fàcil, ni tampoc dic que sigui just". "Si ens quedem paralitzats, denunciant només la repressió però no aconseguim que les nostres institucions estiguin a ple rendiment, qui perd és Catalunya", ha afirmat.









Acusada constantment d'equidistant, Colau s'ha defensat definint-se "clarament amb una majoria social de Catalunya que vol recuperar l’autogovern i més autogovern, que vol democràcia, garantir els drets i les llibertats". I afegeix: "hi ha una gran majoria social catalana que vol avançar junta. La via unilateral ha sigut un pas enrere, però som a temps de refer camins i recuperar grans consensos de país". L'alcaldessa ha valorat també la revisió d'estratègia de l'independentisme considerant que "no hi ha hagut realment una rectificació explícita de l’estratègia" i que "encara no està clar quina és la proposta".Sobre les conseqüències que hauria tingut que Ada Colau no acudís a rebre oficialment (si va anar al sopar) al rei espanyol, Felip VI, en la presentació del Mobile World Congress, ha assegurat que "aquesta setmana tenia reunions -és habitual quan hi ha un esdeveniment internacional- i diverses s’han anul·lat". Explica que "informalment m’ha arribat que hi ha hagut pressions per part del govern de l’Estat".