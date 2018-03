Santi Vila, l’home que va generar la desconfiança entre Puigdemont i Junqueras

Última actualització Diumenge, 4 de març de 2018 17:00 h

El seu llibre, “Herois i traïdors”, delata com hauria volgut rebentar el procés en nom del poder establert aprofitant la seva amistat amb el president Puigdemont

Redacció| Per promocionar el llibre de Santi Vila, “Herois i traïdors”, l’editorial va embargar qualsevol notícia fins dimarts; però la premsa unionista ha cregut que la publicació ajudaria a fer saltar pels aires el procés i -per això- ha començat a publicar alguns fragments saltant-se l’embargament aquest cap de setmana. Gràcies a això, ha quedat de manifest com Santi Vila va aprofitar la seva amistat amb Carles Puigdemont per generar desconfiances entre el president i Oriol Junqueras.

Abans de parlar del llibre, però, cal conèixer qui és Santi Vila i -en aquest sentit- és imprescindible l'article de la politòloga Aurora Almendros “ Per entendre Santi Vila” . Només així podem entendre l'obra de Santi Vila, recordant el seu pas per les JERC per després passar a ser la cara del sector pro tercera via del PDECAT.

Abans de la Declaració d'Independència al Parlament, Santi Vila diu a Oriol Junqueras: "Oriol, si no fem alguna cosa, això serà un desastre. Has d'ajudar el president a convocar eleccions. Si tot va com sembla i el Carles confirma la seva intenció de no presentar-se a la reelecció, el més probable és que jo sigui elegit candidat a la presidència pel PDECat. Si això passa, tal com han anat les coses, sembla bastant inevitable que guanyeu les eleccions [...] Si guanyes, t'asseguro que tindràs el nostre vot favorable per a la investidura. Oriol, si no fem el burro, en tres mesos seràs president!".Segons Vila, Junqueras li va dir després de les dues de la matinada del 25 d'octubre a Puigdemont: "Doncs si ho has de fer, fes-ho aviat, president, convoca eleccions ara mateix!". Després, va canviar d'opinió: "Aquest home, arribada l'hora greu, arribat el moment de donar un cop de mà i ajudar el president a persuadir els seus sobre la necessitat de convocar eleccions i no prosseguir el camí unilateral, li pogués fallar d'una manera tan estrepitosa".Sobre Junqueras, Vila diu que és un home complicat -"mantinc encara el dubte de qui és realment i quin és el seu projecte personal i polític”- i sobre Carles Puigdemont que és “tossut, honest, passava per allà i els esdeveniments el van arrossegar".En el seu llibre, Santi Vila carrega contra Marta Rovira -“és una dona intensa, irascible i fanatitzada”- i la fa culpable que Junqueras no donés suport a la convocatòria electoral de Puigdemont malgrat que hores abans li havia dit al president.Diu la publicació que aquest podria ser un dels motius de la retirada política del conseller Mundó, les seves desavinences amb Rovira.