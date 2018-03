Ni la presencia de l'extrema dreta evita el dolorós fracàs de Tabarnia

PxC titlla "d'heroi" el portaveu de Tabarnia





El president de #PxC August Armengol ha saludado al héroe del balcón de la Calle Balmes, @JaumeVivesVives, y al representante de los empresarios contra la independencia J.M. Bou en la cabecera de la manifestación #Tabarnia4M pic.twitter.com/RTOd2VNyNO — PlataformaxCatalunya (@plataforma_cat) 4 de març de 2018 El president de Plataforma per Catalunya (PxC), August Armengol, ha titllat "d'heroi" Jaume Vives, el portaveu de Tabàrnia. Ho ha fet a Twitter, on des de la compte oficial del partit s'ha penjat una fotografia seva amb Vives i el president de l'entitat Empresaris de Catalunya, Josep Maria Bou, a la manifestació.

També com és habitual, els manifestants s'han aturat davant la prefectura superior de la policia espanyola de Via Laietana per cridar consignes de suport als agents que van carregar violentament contra milers de ciutadans pacífics durant la jornada del referèndum d'autodeterminació el passat 1 d'octubre. A més, han fet una ofrena floral al monument de Rafael Casanova per reivindicar la seva espanyolitat, amb l'himne d'Espanya de fons. De moment, encara el tradicional. Ni rastre de Marta Sánchez.Al llarg de la manifestació també s'han corejat altres consignes típiques de l'unionisme com "Puigdemont, a presó".Segons dades oficials de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'assistència a la manifestació ha estat un fracàs: només hi han assistit 15.000 persones, moltes menys de les previstes. Amb tot, l'autoproclamat president de Tabàrnia ja havia enviat un missatge públic per curar-se en salut.Entre els assistents, hi havia el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernàndez, que hi ha anat a títol personal.