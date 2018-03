La justicia espanyola culpa Puigdemont d'haver creat el ''context'' per ser amenaçat

Última actualització Diumenge, 4 de març de 2018 18:30 h

Defensa sense embuts els dos homes que el van amenaçar des de dalt d'un tanc de l'exèrcit espanyol

Redacció| El passat desembre, Carles Puigdemont va presentar una denúncia a la fiscalia espanyola contra els dos civils que van amenaçar-lo a ell i al líder de Podemos, Pablo Iglesias, des de dalt d'un tanc de l'exèrcit espanyol. En el vídeo, difós a través de les xarxes socials, es podien veure dos homes dalt del tanc en una caserna de Saragossa (on van accedir per ser amics d'un suboficial) en una actitut que Puigdemont va advertir que podria ser constitutiva d'un presumpte delicte d'odi i amenaces. Ara, surt a la llum el document que apunta que aquestes amenaces no són per a ells més que “una petita burla”. A més de justificar les amenaces a Puigdemont, culpabilitza el president ja que aquestes s'haurien fet “en un context prèviament creat per la persona destinatària del seu sarcasme”.

Es manté a 4 persones innocents en presó preventiva per la seva ideologia. Es persegueixen diputats, alcaldes, cantants, mecànics, mossos, programadors, pallassos... però dues persones pujades sobre un tanc proferint amenaces no passa res. Aquesta és la seva "justícia". Seguim! pic.twitter.com/pHEG9lrNg0 — Carles Puigdemont (@KRLS) 4 de març de 2018 Segons ha anunciat l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, recorrerà l'informe que el culpa de ser amenaçat sobre un tanc i -a més- presentarà una nova denuncia contra 70 missatges amb amenaces espanyolistes.

El mateix Puigdemont ho ha donat a conéixer via Twitter, juntament amb el missatge: "Es manté a 4 persones innocents en presó preventiva per la seva ideologia. Es persegueixen diputats, alcaldes, cantants, mecànics, mossos, programadors, pallassos... però per dues persones pujades sobre un tanc proferint amenaces no passa res". El president carrega així contra "la seva 'justícia'".I és que el document diu que no estaria justificat obrir un procés penal contra els civils que van amenaçar Puigdemont perquè ell "no ofereix cap element o principi de prova que avali la seva versemblança, limitant-se a afirmar la seva existència sense cap suport objectiu”. Això ho diuen d'un vídeo que va ser viral a les xarxes socials i després que l'Exèrcit espanyol admetés els fets i obrís un expedient i que el El Ministeri de Defensa anunciés una investigació sobre el cas.La justicia espanyola també justifica que éssent Puigdemont “objecte d’investigació per les Autoritats espanyoles per la seva oberta contradicció amb l’ordenament jurídic” es permeten tot tipus de “comentaris ocurrents, sàtires i bromes de la ciutadania al carrer i, molt en particular, a les xarxes socials”. De fet, compara les amenaces sobre el tanc de l'exèrcit espanyol amb “la ironia de mil articles d’opinió, la xirigota carnavalesca o la ideació de territoris i governs independents [en referència a Tabàrnia], ja que "no són més que diferents maneres d’encarar un deliri que ja ha enfrontat greument als habitants d’una mateixa terra”.