El president de 'Profesores por el Bilingüismo' denunciat per afinitats amb l'extrema dreta, homòfob i masclista

Última actualització Dilluns, 5 de març de 2018 05:00 h

Els seus alumnes critiquen la seva actitud a les classes d’història d’Espanya que imparteix a un institut públic

Redacció| Els alumnes de Batxillerat de l’Institut públic Joan Boscà de Barcelona han començat una campanya contra el seu professor d’història d’Espanya, Francisco Oya, també president de la 'Asociación de Profesores por el Bilingüismo' (nascuda el 1994 per lluitar contra un suposat “adoctrinament” a l'escola catalana). Segons avança 'El Món', faria comentaris “homòfobs, racistes i sexistes” a classe, enfocant també el temari des d'aquesta perspectiva. A més, Oya parlaria de manera inapropiada sobre la situació política a Catalunya en una de les escoles on la policia espanyola va carregar el passat 1 d'octubre.

'El Món' també ha tingut accés a un document que el professor va facilitar als estudiants on es defensa que el nacionalisme català és supremacista. S'hi llegeixen, per exemple, paraules d'un publicista i dramaturg poc conegut, Pompeu Gener, que va escriure el 1887 que “la població d’Espanya es pot dividir en dues races, l’ària (celta, grecollatina, goda) o sigui de l’Ebre als Pirineus; i la que ocupa de l’Ebre a l’Estret, que, en la seva major part, no és ària sinó semita, presemita i mongòlica [gitana] (...) Nosaltres els catalans, que som indogermànics, d’origen i de cor, no podem patir la preponderància de tals elements de races inferiors”. Oya també hauria fet comentaris sobre la validesa única del cristianisme com a religió.





Francisco Oya va ser ''convidat d'honor'' de l'extrema dreta a una manifestació espanyolista el passat 4 de febrer a Manresa, organitzada per Democracia y Unidad Española (DUE) amb el lema “No a l'adoctrinament als col·legis, som catalans i espanyols". A més, concedeix entrevistes sobre l'associació que presideix al grup d’extrema dreta Somatemps.

El centre -que està al corrent de tot- ha confirmat a ‘El Món’ que existeix “un conflicte” entre els estudiants i el professor. També està assabentada del cas la Generalitat, que ja ha enviat una inspectora a una de les seves classes. Caldrà veure si decideix o no obrir-li un expedient.



D'altra banda, el president de l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya (OCDH) ha mostrat el seu suport als alumnes i s'ha posat a la seva disposició. Al seu torn, el portaveu del sindicat USTEC, Ramon Font, ha dit a ‘El Món’ que “té tot el dret a ser espanyolista, si exposa la seva visió política amb respecte". El problema és que sembla que no ho fa.