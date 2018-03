Tardà demana teixir aliances amb els comuns i el PSC, mentre l’acord de govern espera

Josep Pagès i Canaleta de Cardedeu UN POBLE SENSE MARQUESINES A LA SEVA ESTACIÓ DE TREN I SENSE UN BON AJUNTAMENT QUE AJUDI ALS MÉS POBRES I FALTA TENIR UNA BONA POLICIA LOCAL ARA NO LA TENIN ALBERT BOADELLA " PRESIDENT SIMBOLICO DE TABÀRNIA MOVIMENT QUE DONA SUPORT A CIUTADANS I A INES ARRIMADES CON VA DIR UN PERIORISTA FRANCES ALBERT BOADELLA " PRESIDENT SIMBOLICO DE TABÀRNIA MOVIMENT QUE DONA SUPORT A CIUTADANS I A INES ARRIMADES CON VA DIR UN PERIORISTA FRANCES

5 de març de 2018, 03.43 h

TARDÀ Per tenir un ACORD amb ELS COMUNS I P.S.C. EL CANDIDAT Te que ser de E.R.C.



NO DEL PDECAT Pero con vosaltres nomes feu lo que hus diu i ordena EL PDECAT Abans feiu lo que hus deia C.I.U. Mai voleu mullar i fer lo que VOSALTRES VOLGUEU Sou masa Covards per separar LA ESQUERRA DE LA DRETA CORRUPTA Con ara esteu JUNTS Per què baro anar separados a les eleccions catalanes per acaba fen lo que vol EL PDECAT HE '?