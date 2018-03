La premsa espanyola se centra en la manifestació de Tabarnia

5 de març de 2018, 11.34 h

La Justicia Espanyola,és una utopia,una ficció,un mite,una pressumpció,A SinPAIN no existeix tal cosa.

A Tabarnia estàn tan desconcertats i fora de lloc que no s'han aturat a pensar que cal tenir unes condicions previes. Catalunya fa 300 anys que es vol independitzar. Catalunya fa segles que és un pais, una nació, un ens que no és independent només per la traïdoria dels paisos que ens van prometre recolzament i ens van vendre, uns per quedar-se Gibraltar, els altres perque es van anexi... Llegir més