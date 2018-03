Artadi: ''Només contemplem noves eleccions si anem tots junts i posem a Puigdemont de cap de llista''

Última actualització Dilluns, 5 de març de 2018 09:35 h

La diputada de JxCAT assegura que les reunions amb ERC "són cordials"

A.S. | La diputada de JxCAT Elsa Artadi no contempla eleccions. Així de contundent s'ha mostrat en una entrevista a Catalunya Ràdio. De fet, ha assegurat que "les eleccions són l'escenari a evitar". Ara bé, la diputada de JxCAT ha comentat que "només contemplem aquest escenari si diguéssim que anem tots junts i posem a Puigdemont de cap de llista". Malgrat tot, ha afegit que "estem molt lluny de tot això. La relació és bona entre els grups parlamentaris".

"Les reunions són cordials", ha comentat. "ERC fa dies que sap el nom de Jordi Sànchez i no ho han qüestionat cap dia". Artadi ha assegurat que no s'ha produït cap reunió amb els Comuns i que "la nostra prioritat és arribar a un acord amb la CUP".La diputada de JxCAT ha reconegut que han arribat "molt tard" al Consell Polític de la CUP. "Nosaltres comencem a entrar en detalls de procés constituent divendres a la tarda vespre amb un tema nuclear", ha assegurat. "No vam poder compartir fins molt tard la nostra posició". Tot i això, ha detallat que "ens toca treballar amb la CUP amb temes fonamentals, no hi ha hagut prou temps per poder-ho discutir amb ells".Artadi ha subratllat que "s'ha de trobar un enfocament de la legislatura que vagi bé per tothom". També ha reconegut que "s'ha d'ampliar la base, hi ha d'haver més gent convençuda que és positiu no dependre de les institucions espanyoles"."No tenim dret a fracassar, no podem pensar que no podrem arribar a un acord". "Tindríem un cost electoral brutal i ens tornaríem a trobar en la mateixa situació. Unes eleccions no solucionarien res, tindríem de nou unitat dins la diversitat".Segons la diputada de JxCAT hi ha hagut una "manca de pedagogia cap a molts sectors de la societat". "Tenir la República és beneficiós, crec que no ens hem explicat bé". Però ha reiterat que "sóc de l'opinió que s'ha d'ampliar la base"."Hi va haver un referèndum, si no la gent no s'hauria partit la cara". "No és agradable aquesta cultura de la por", ha exposat referint-se a la situació actual i a la investigació oberta pel jutge Pablo Llarena on també figura el seu nom. "Ens estem plantejant si el que estem fent és perillós o no".