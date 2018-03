Guanyem Badalona es planteja canviar el codi ètic perquè Sabater repeteixi a les municipals del 2019

Última actualització Dilluns, 5 de març de 2018 11:45 h

El partit limita els càrrecs a un mandat per evitar la "perpetuació", però el lideratge i el "consens" al voltant de l'alcaldessa podria fer que es revisés

Redacció | Guanyem Badalona en Comú ha començat a treballar en la candidatura que es presentarà a les pròximes eleccions municipals de 2019 i una de les primeres coses que es planteja el partit a nivell intern és canviar un dels punts més destacats del seu propi codi ètic perquè l'actual alcaldessa de la ciutat, Dolors Sabater, pugui repetir com a cap de llista i aspirar a la reelecció.

Actualment, el codi ètic del partit estableix que els càrrecs electes només podran representar el partit durant un mandat per evitar la "perpetuació" i combatre la "professionalització" de la política. Tot i això, segons argumenta el propi partit, el lideratge que s'ha generat al voltant de Sabater i el seu perfil com a persona capaç de generar "consens" més enllà de Guanyem podria fer que es revisés aquesta clàusula.



Fonts del partit expliquen que aquesta proposta neix a partit de la primera ronda de contactes que Guanyem ha fet amb altres partits polítics i moviments socials de la ciutat per mirar de construir un "front ampli" que es pugui presentar a les pròximes eleccions municipals. Segons Guanyem, Sabater té la benedicció de molts ells perquè continuï al capdavant del consistori.

"Atenent a això, des de Guanyem Badalona en Comú no es descarta que Dolors Sabater pugui liderar aquesta candidatura àmplia i unitària com a persona capaç de generar amplis consensos i que simbolitza la transformació viscuda a la ciutat des del 2015", recita el comunicat emès per al formació.



Càrrecs a un únic mandat

Perquè això passi serà necessari modificar el codi ètic del partit, que actualment limita els càrrecs a un únic mandat: "Guanyem Badalona és un projecte polític col·lectiu que no creu en la perpetuació de càrrecs, valorant positivament que hi hagi vàries cares visibles del projecte, i desmarcant-se de la professionalització de la política".

Tot i això, fonts del partit expliquen que Guanyem és "una organització viva" i que el propi partit podria "replantejar-se a sí mateix" si es considera que Sabater és el millor nom per encapçalar una candidatura que aglutini el major nombre de forces possibles de cara a les pròximes municipals.

En aquest sentit, l'assemblea de Guanyem considera necessària una candidatura que es presenti a les eleccions municipals de l'any vinent on s'uneixin "les forces polítiques que conformen l'actual govern municipal", on hi ha ERC i ICV-EUiA, així com "gent provinent dels moviments socials i gent encara no mobilitzada".

