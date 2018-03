Riera, després de reunir-se amb Torrent: ''Sigui quin sigui el nom, ens abstindrem''

Última actualització Dilluns, 5 de març de 2018 12:00 h

La reunió entre la CUP i el president del Parlament no ha durat més de 13 minuts

9 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | La CUP diu 'no' a investir Jordi Sànchez. Així ho han comunicat de manera oficial al president del Parlament, Roger Torrent, en una reunió Carles Riera i Maria Sirvent, que han estat els primers de participar en la roda de contactes.

El president del Parlament els hauria preguntat si avalaven el candidat de JxCAT o si per contra, no ho feien. La reunió, que ha durat uns 13 minuts, ha encetat una nova ronda de contactes que tindrà aquest dilluns Torrent per tal de poder decidir en les pròximes hores, si proposa un candidat nou i quan convoca el ple d'investidura.

"Li hem traslladat de forma clara l'acord polític del nostre Consell Polític, i deixem clar que la CUP no ha vetat cap candidat ni candidata, en el nostre Consell Polític ni tan sols es va parlar de cap nom perquè encara no estem en aquesta fase", ha explicat Riera després de la trobada amb Torrent. I ha emfatitzat que potser "ERC i JXCAT sí que estan en aquesta fase de parlar de noms". El 'cupaire' ha recordat que "estem en una fase no resolta de parlar del programa polític, del programa d'acció institucional, i és aquí on hi ha un profund desacord amb ERC i JxCAT".



"Altres possibilitats"



Riera ha estat molt clar: "Sigui quin sigui el nom, ens abstindrem". També ha assegurat però que amb l'abstenció dels quatre diputats "s'obren altres possibilitats", i ha plantejat que "Puigdemont i Comín facin servir el seu dret a vot a distància, seria perfectament possible i una opció que permetria la investidura en segona volta".

Però el 'cupaire' s'ha preguntat si "seran capaços de desobeir per tirar endavant les lleis socials i construir República?", fent referència al fet que, a ulls de la CUP, no sembla que JxCAT i ERC estiguin disposats a fer un acte de desobediència.

Notícies relacionades