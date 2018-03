Només 4 de cada 10 productes de marca pròpia de supermercats s'etiqueten en català

Última actualització Dilluns, 5 de març de 2018 12:30 h

Un informe recull que moltes tenen "por de patir boicots en molts llocs de l'Estat, encara que també ho facin en castellà"

6 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Tan sols el 38,4% dels productes de marca pròpia de supermercats catalans s'etiqueten en català, mentre que el castellà està present en el 82,4% de l'etiquetatge.

Així ho ha demostrat un estudi elaborat per Plataforma per la Llengua, que conclou que les marques pròpies dels supermercats són més inclusives del català en els productes alimentaris que en els no alimentaris, on tenen l'obligació d'etiquetar, amb el 40% i el 32,4% respectivament.

El codi de consum català preveia originalment que tots els productes havien d'estar etiquetat en català, però un reglament europeu posterior va establir que, en els productes alimentaris, les autoritats només podien exigir les llengües oficials de la UE.







Por d'etiquetar en català L'entitat, que ha analitzat productes de supermercats que representen el 95,74% de la superfície total d'establiments minoristes, creu que les xifres "no són negatives del tot, tenint en compte que l'Agència Catalana del Consum no és estricta en el compliment de la llei a l'hora de protegir l'etiquetatge en català".

Segons l'estudi, l'ús de la llengua catalana "es percep com un element de qualitat o proximitat". I assenyala que Casa Ametller, La Sirena i Condis són els més respectuosos amb la llengua amb un 100%, seguits per Bonpreu, Esclat i Eroski, que ho tenen pràcticament tot. Els menys respectuosos que hi figuren són Mercadona, Carrefour, Alcampo i Dia.

L'informe recull que moltes empreses rebutgen l'etiquetatge en català per "la por de patir boicots en molts llocs de l'Estat, encara que també ho facin en castellà".