PP i PSOE, cada cop més lluny de ser oposició: el Gobierno vol a Catalunya un govern ''que funcioni com el d’Andalusia”

El ministre de Justícia insisteix en rebutjar la investidura tant de Sànchez com de Puigdemont

Redacció| En altres temps, hauria estat impensable que un govern del Partit Popular posés un del PSOE com a exemple de bones pràctiques. Fins ara, eren l'oposició i havien de controlar-se mútuament per fer aflorar les mancances de l'altre en pro de la ciutadania. Però fa temps que hi ha una cosa -un sentiment, una pulsió- que supera tot això: el rebuig a Catalunya o, més ben dit, l'estratègia per assegurar la sagrada unitat d'Espanya. Ara, el ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, ha demanat un govern a Catalunya que "comenci a executar les seves funcions, com fa el govern de la Junta d’Andalusia [que dirigeix la socialista, Susana Diaz], que s’encarrega de la sanitat, l’educació, els serveis públics, i no de debats polítics fora de l’interès general”.

En declaracions a la premsa en el marc de la reunió que ha mantingut amb operadors jurídics a la seu del tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, el ministre ha afirmat que “ja ha passat el temps en què alguns han pretès trobar solucions per a ells mateixos, com el senyor Puigdemont, Sànchez o altres persones que crec que tenen greus problemes per exercir responsabilitats públiques”. Segons Catalá, després de les eleccions del 21D el que “estem esperant tots” és “que es proposi la investidura d’un candidat a la presidència de la Generalitat “que pugui exercir les seves funcions, que no estigui fugat de la justícia, que no es trobi en presó provisional perquè així ho ha decidit un jutge, o que no tingui causes pendents amb la justícia que poguessin comportar la inhabilitació i per tant la impossibilitat d’exercir les funcions”. Opinions que fàcilment es podrien confondre amb la de qualsevol dirigent socialista que -anys abans- hagués negat qualsevol tipus de coincidència amb la dreta espanyola.



El ministre ha insistit que cal que “tan aviat com sigui possible” hi hagi “una investidura de qui decideixi la majoria parlamentària al Parlament de Catalunya”, malgrat que aquesta persona, segons el ministre, no podria tenir causes pendents. A més, ha advertit que cal que el nou govern de la Generalitat “compleixi les seves obligacions i puguem superar aquesta etapa tan difícil on les institucions han funcionat i el sistema democràtic ha demostrat que hem construït entre tots un edifici de molt bona salut”.