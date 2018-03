[Vídeo] Un dels fundadors de Cs: ''el manifest de les dones pel 8M té un aire infantil i putrefacte''

Última actualització Dilluns, 5 de març de 2018 14:15 h

Arcadi Espada: "Qualsevol persona alfabetitzada li faria vergonya el text"

Gerard Sesé @gerardsese | Arcadi Espada és un dels fundadors i ideòlegs de Ciudadanos. Quan era professor a la UAB, juntament amb altres "intel·lectuals" que havien patit durant la seva vida alguna topada amb el pujolisme o problemes d'adaptació a Catalunya per no dominar el català, van crear el partit taronja amb l'únic objectiu de crear un Ulster català. Aquest partit que ara, malauradament, una bona part de la ciutadania del Principat, amb un punt d'ignorància, el vota, defensa idees tan extremes com les que avui us mostrem.

Arcadi Espada és un dels creadors, ideòlegs i fundadors de Ciudadanos. El seu to vehement i fatxenda ha deixat petja al tarannà del partit taronja. El seu ego fa que segueixi passejant-te per mitjans espanyols per a malparlar de tot el que pugui: especialment de l'esquerra espanyola, dels independentistes catalans i, ara, també, de les dones i la lluita per a les polítiques d'igualtat de gènere.

Arcadi Espada es va despatxar a gust la nit del dissabte a La Sexta Noche quan li van preguntar per la manifestació feminista del pròxim 8 de març arreu de l'Estat. El periodista se'n fot de principi a fi amb un to de superioritat que fa esgarrifar. Explica que a la seva columna dominical de El Mundo ha cedit espai per a poder posar el manifest del 8M perquè la gent alfabetitzada "pugui veure quina vergonya fa". Titlla ales convocants d'infantiloides i de tenir un llenguatge "boig i putrefacte" per "tot el que intenten posar a debat".

Aquí el fragment que és, fins i tot, desagradable de veure:





