Més enllà del 'Consell de la República': Poble Lliure planteja crear una 'Assemblea de Representants del Poble Català'

Segons ha explicat la formació en una nota de premsa, aquesta assemblea seria creada per bastir una estratègia republicana guanyadora i es podria basar en la construcció d'una "institucionalitat republicana sobirana". D'altra banda, plantegen la creació del Congrés Nacional del Poble Català, com a un òrgan de desplegament de la "República Catalana" que agrupés el conjunt de la societat civil compromesa amb el projecte republicà i que assumís la coordinació i l'impuls de campanyes i projectes a tots nivells.L'organització de l'esquerra independentista ha assegurat que la construcció d'una institucionalitat republicana sobirana és una prioritat per poder recollir la voluntat popular i fer-la efectiva. Segons l'organització, la construcció d'aquesta nova institució haurà de servir per exercir la representativitat del poble català, per articular i coordinar les tasques de debats constituents de la República Catalana i també impulsar la construcció d'estructures clau pel desplegament del projecte.L'organització també ha anunciat que s'impulsaran campanyes de desgast dels "enemics" del poble català amb boicots econòmics a l'"oligarquia" de les empreses de l'IBEX35. Finalment, ha proposat desplegar una política internacional "audaç i multilateral" per tal de tenir unes relacions internacionals àmplies, variades i significatives. Han defensat que aquesta proposta podria servir per "afeblir el règim i facilitar-ne la caiguda" a partir de la definició d'una estratègia comuna amb la resta de pobles i agents polítics partidaris de la ruptura.A més, Poble lliure creu que s'ha d'activar la "resistència pacífica i la desobediència civil" i que el moviment popular per la independència ha de redefinir la seva agenda mobilitzadora per enfortir el republicanisme. En el mateix sentit, defensar que cal coordinar l'acció dins les institucions del "règim" en una perspectiva republicana per evitar l'"assalt del feixisme espanyol" a les administracions municipals i autonòmiques.