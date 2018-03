Cs impulsa una comissió d'investigació al Parlament sobre el suposat espionatge a polítics per part dels Mossos

Última actualització Dilluns, 5 de març de 2018 17:15 h

Rivera diu que vol "un president que no trepitgi els cotxes de la Guàrdia Civil"

Redacció | Ciudadanos vol que el Parlament investigui el suposat espionatge a polítics per part dels Mossos que alguns mitjans de comunicació han apuntat aquests últims dies. El president del partit, Albert Rivera, ha anunciat, després de la reunió del comitè permanent del partit, que registrarà una petició a la cambra de creació d'una comissió d'investigació sobre "espionatge polític".

Cs fa el pas després que hagin aparegut en alguns mitjans informacions que apunten que els Mossos van espiar polítics de determinats partits, així com alguns periodistes o empresaris. Per això, ha convidat el PSC, PP i Catalunya en Comú a donar-hi suport."Això en democràcia és intolerable", ha dit Rivera, que considera que s'ha d'obrir aquesta comissió per esclarir si realment va existir aquest "espionatge".D'altra banda, i davant la ronda de contactes iniciada pel president del Parlament, Roger Torrent, per proposar un candidat ha demanat als partits independentistes que apostin per algú "que no estigui pres ni imputat"."Jo vull un president que no trepitgi els cotxes de la Guàrdia Civil, ni rodegi els jutges i que no estigui imputat per sedició i empresonat de manera preventiva", ha sentenciat Rivera en referència a la candidatura de Jordi Sànchez.