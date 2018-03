[Vídeo] Nou embarbussament de M. Rajoy: ''Faré tot el possible i fins i tot l'impossible si també l'impossible és possible''

Com més serem més riurem Tarragona Tarragona

5 de març de 2018, 16.58 h

Cal veure el nivell d'aquest "araya", per entendre la magnitud de la nostra incapacitat per fer res en favor nostre, fins i tot el "ximple" del poble ens fot la vida impossible, estem arribant al final d'una lluita titànica de tres segles, irremeiablement perduda per culpa d'uns dirigents que mereixen un castic, que la història sense cap dubte els hi aplicarà, posant al descobert les seves infàmies, ambicions bastardes, incapacitat i falta de generositat per servir al poble que ha confiat a... Llegir més