Una regidora dels comuns demana ajuda per aturar 10 desnonaments a Barcelona que són ''culpa de l'Estat''

Cal seguir recordant que una de les cartes que més fort va jugar Ada Colau i els comuns per accedir a l'alcaldia va ser carregar durament contra l'Ajuntament de Barcelona, en aquell moment en mans de Xavier Trias, per carregar-li el mort dels desnonaments que hi havia a Barcelona. De fet, fins i tot, van interpel·lar directament l'exalcalde culpant-lo de la situació, i en anys de plena crisi econòmica.

Ara, un cop a les institucions, el drama dels desnonaments no s'ha pogut aturar des de l'Ajuntament i, des del poder públic, es convoca a la ciutadania a aturar-los. Ara, però, el discurs ha canviat i l'ajuntament no hi pot fer res, és culpa de l'Estat. Així ho diu Gala Pin: "malgrat els esforços municipals i fins que no canviï la legislació estatal que tracta l'habitatge com si fos mercaderia i no com un dret, necessitem col·laboració ciutadana".